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Monatliche Miete für Villen mit Garden in East Paphos Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
3-Schlafzimmer-Villa in Konia, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Zur Miete: Eine geräumige Wohnung im Erdgeschoss in der sehr wünschenswerten und ruhigen Ge…
$4,950
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