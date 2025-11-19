Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. East Paphos Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in East Paphos Municipality, Zypern

1 immobilienobjekt total found
3-Schlafzimmer-Villa in Geroskipou, Zypern
3-Schlafzimmer-Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
This spacious property features three bedrooms, a large balcony, and a veranda, offering ple…
$2,300
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
