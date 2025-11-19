Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für Häuser mit Garden in East Paphos Municipality, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
3 Bedroom House ground floor property (on a 2-floor building) in Geroskipou, PaphosRecommend…
$1,393
pro Monat
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
3-Schlafzimmer-Bungalow in Timi, Zypern
3-Schlafzimmer-Bungalow
Timi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
This modern bungalow is available for rent in the peaceful village of Anarita. Recently reno…
$1,742
pro Monat
