Langfristige Miete von Häuser in Geroskipou, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne 3-Schlafzimmer-Villa zu vermieten – Geroskipou, Paphos Geräumig und haustierfreundli…
$2,918
pro Monat
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
