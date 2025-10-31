Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Zypern
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in East Limassol Municiplaity, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Germasogeia, Zypern
Reihenhaus
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Located just 400 meters from the sandy beaches and 5-star hotels of Limassol, this charming …
$661,889
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Reihenhaus
Koinoteta Mouttagiakas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Aqua Park - is a modern residential complex in Limassol's tourist area, located within the …
$574,799
Eine Anfrage stellen
