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Mansions in East Limassol Municiplaity, Zypern

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Germasogeia
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine wunderschön renovierte 2-Zimmer-Maisonette in der reno…
$919,308
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Luxus Strand Maisonette zum Verkauf in der Germasogeia Tourist Area, Limassol. Dieses komple…
$951,883
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Entdecken Sie zeitgenössische Mediterranes Wohnen in den renommierten Royal Gardens Okia – e…
$591,948
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