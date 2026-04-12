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Penthäuser in Gespanschaft Zadar, Kroatien

Grad Nin
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18 immobilienobjekte total found
Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
In the charming location of Privlaka, just a few minutes' drive from Zadar, an exclusive pro…
$735,085
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Penthouse in Opcina Sukosan, Kroatien
Penthouse
Opcina Sukosan, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
We present a new modern project in Sukošan – your oasis of peace and comfort on the beautifu…
$1,26M
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
$425,992
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CoexCoex
Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S203) eines …
$388,217
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Penthouse in Zaton, Kroatien
Penthouse
Zaton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
In Zaton, a peaceful Dalmatian location just 15 kilometers from Zadar, an exclusive urban vi…
$1,97M
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Opcina Sukosan, Kroatien
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Fläche 161 m²
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Nils OttNils Ott
Penthouse in Zaton, Kroatien
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Zaton, Kroatien
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S202) eines …
$388,217
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Penthouse in Zaton, Kroatien
Penthouse
Zaton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
In Zaton, einer ruhigen dalmatinischen Lage nur 15 Kilometer von Zadar entfernt, gibt es ein…
$2,03M
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Zaton, Kroatien
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Fläche 208 m²
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Zaton, Kroatien
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Fläche 225 m²
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Penthouse-Apartment mit Dachterrasse im zweiten Obergeschoss (S201) eines …
$404,058
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Penthouse in Opcina Privlaka, Kroatien
Penthouse
Opcina Privlaka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
In the charming location of Privlaka, just a few minutes' drive from Zadar, an exclusive pro…
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Penthouse 3 zimmer in Opcina Sukosan, Kroatien
Penthouse 3 zimmer
Opcina Sukosan, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Willkommen in Sukošan Hills, einem Projekt, das Luxus, Eleganz und den mediterranen Lebensst…
$644,693
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Penthouse 6 zimmer in Opcina Sukosan, Kroatien
Penthouse 6 zimmer
Opcina Sukosan, Kroatien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 405 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in Sukošan Hills, einem Projekt, das Luxus, Eleganz und den mediterranen Lebensst…
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Penthouse in Opcina Sukosan, Kroatien
Penthouse
Opcina Sukosan, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
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Zaton, Kroatien
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Fläche 225 m²
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Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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