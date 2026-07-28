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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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Grad Zadar
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Grad Nin
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Zadar
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Nin
16
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Opcina Preko, Kroatien
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Opcina Preko, Kroatien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Luxusvoll ausgestattete 2-BR-Apartment mit Meerblick, 476 m2 Yard (1/2 Aktie) & Expansionspo…
$515,021
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Zadar

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
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Immobilienangaben in Gespanschaft Zadar, Kroatien

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mit Terrasse
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