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Wohnungen in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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Rijeka
24
Stadt Sankt Jakobi
26
Grad Crikvenica
21
Crikvenica
17
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130 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 114-1249
$1,71M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Manor stellt ein luxuriöses 3BR+DB-Apartment in Ičići vor. Die Wohnung besteht aus einem Flu…
$672,862
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
ID CODE: 139-166
$365,865
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 130-582
$250,392
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 127-316
$251,612
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
ID CODE: 137-107
$1,54M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Njivice, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Njivice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
$455,605
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
ID CODE: 105-852
$455,292
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
ID CODE: 104-914
$318,784
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dramalj, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dramalj, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 129-817
$603,412
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
ID CODE: 139-207
$734,341
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
$422,075
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kraljevica, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kraljevica, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
ID CODE: 129-917
$487,713
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
ID CODE: 139-229
$436,051
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Crikvenica, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Crikvenica, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 16 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 127-351
$245,743
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kraljevica, Kroatien
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Kraljevica, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
ID CODE: 129-909
$697,383
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 86 m²
ID CODE: 135-220
$387,067
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ika, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ika, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 104-993
$259,581
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
ID CODE: 130-494
$487,284
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Anton, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Anton, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ika, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ika, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 119-561
$472,483
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ika, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ika, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 104-913
$569,257
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Grad Novi Vinodolski, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 127-328
$253,114
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
ID CODE: 129-845
$215,179
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Küstenland-Bergland

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
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