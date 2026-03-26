Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Kostrena
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Opcina Kostrena, Kroatien

3 Zimmer
4
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Eine geräumige und helle Wohnung in Kostrena steht zur Vermietung. Die Wohnung hat eine Fläc…
$538,972
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Vermietung mit Meerblick. Die Vill…
$838,912
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten eine luxuriöse Wohnung im ersten Stock eines modernen Neubaus direkt am Meer an, …
$769,960
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
OneOne
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine exklusive, vollständig möblierte Wohnung im Erdgeschoss eines moderne…
$861,896
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 286 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2206
$808,919
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ardor real estate agency
Sprachen
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Opcina Kostrena, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen