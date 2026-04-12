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Penthäuser in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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6 immobilienobjekte total found
Penthouse in Opcina Vrbnik, Kroatien
Penthouse
Opcina Vrbnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
In einem ruhigen Teil von Vrbnik, einer der einzigartigsten und authentischsten Städte auf d…
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Penthouse in Krk, Kroatien
Penthouse
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
An exclusive penthouse is for sale, located in a quiet area in the town of Krk, at the top o…
$1,10M
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Melrose VillasMelrose Villas

Immobilienangaben in Gespanschaft Küstenland-Bergland, Kroatien

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