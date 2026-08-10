Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Gemeinde Lauran
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Gemeinde Lauran, Kroatien

;
wohnungen
5
häuser
5
10 immobilienobjekte total found
Haus 7 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Haus 7 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 390 m²
ID CODE: 130-536
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Haus 10 Schlafzimmer in Dobrec, Kroatien
Haus 10 Schlafzimmer
Dobrec, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 141-10
$831,749
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
LDV InvestLDV Invest
Haus 6 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Haus 6 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 190 m²
ID CODE: 130-533
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Haus 3 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 434 m²
ID CODE: 144-13
$3,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Manor Nekretnine d.o.o.
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Villa in Lauran, Kroatien
Villa
Lauran, Kroatien
Fläche 482 m²
Entdecken Sie ein verborgenes Juwel in der charmanten Stadt Lovran, Opatija, Kroatien – eine…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AGENCIJA Elite
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Wohnung 4 zimmer in Medveja, Kroatien
Wohnung 4 zimmer
Medveja, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/3
LOVRAN – Apartment in a villa, first row to the sea This apartment with a living area of ​​1…
$664,292
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Lauran, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Etagenzahl 3
OPATIJA, LOVRAN – Apartment first row to the sea in a historic villa on the Opatija Riviera …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Lauran, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 2
LOVRAN – Hochwertiges neues Gebäude mit Blick auf das Meer Dieses prestigeträchtige Apartmen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Lauran, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
LOVRAN – Hervorragender Neubau mit Meerblick Dieses prestigeträchtige Apartment befindet sic…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Gemeinde Lauran, Kroatien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen