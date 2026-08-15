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Wohnimmobilien in Opcina Viskovo, Kroatien

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Marcelji, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marcelji, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
ID CODE: 129-765
$302,845
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 137-121
$358,632
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa in Viskovo, Kroatien
Villa
Viskovo, Kroatien
Fläche 476 m²
Reduziert! Alter Preis war 900.000 Euro, neuer Preis ist 570.000 Euro! In einer ruhigen und …
$648,450
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Viskovo, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Viskovo, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
ID CODE: 104-931
$230,891
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 3 zimmer in Marcelji, Kroatien
Haus 3 zimmer
Marcelji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$177,145
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Haus 3 zimmer in Marcelji, Kroatien
Haus 3 zimmer
Marcelji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
House 120 m2, commercial building and building plot 1,065 m2, Garići, Viškovo The house with…
$287,860
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Immobilienangaben in Opcina Viskovo, Kroatien

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