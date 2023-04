Viele Einheimische und Ausländer wollen in Deutschland ein eigenes Geschäft eröffnen. Es gibt viele Verdienstmöglichkeiten im Land, den Tourismus und der Dienstleistungssektor sind gut entwickelt.

Eine gute Option ist — ein Mehrfamilienhaus in Deutschland kaufen. n einem solchen Gebäude können Büros untergebracht, ein Geschäft oder ein Geschäftszentrum eröffnet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Wohnungen an Touristen zu vermieten, ein kleines Hotel zu organisieren oder einfach einzelne Wohnungen an Anwohner zu verkaufen.

Preisgestaltung für ein Mehrfamilienhaus

Der Preis hängt von folgenden Faktoren ab:

Größe der zum Verkauf angebotenen Fläche;

Zustand des Hauses;

Merkmale der Stadt und Region;

Verfügbarkeit der notwendigen Kommunikation;

Verfügbarkeit von Zufahrtsstraßen.

