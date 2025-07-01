Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala Sun Residence ist eine moderne Wohnanlage am Meer in der Ortschaft Byala (Bulgarien). Das Projekt verbindet Frieden und Komfort mit modernen Annehmlichkeiten und bietet Unterkunft für Freizeit, dauerhafte Residenz oder Investition.

Lage: nur 200 Meter vom Strand, 800 m zum Stadtzentrum.

Architekturlösung: geräumige Terrassen mit Meerblick und Bergblick.

Atmosphäre: ökologisch saubere Gegend, Ruhe, Harmonie mit der Natur.

🌅 Verkaufsbeginn: ein gemütlicher Komplex mit 66 Wohnungen und 4 Eingängen.

Blick: von allen Apartments öffnet ein Panorama auf das Meer und die grünen Hügel.

Studios, 1-2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit schlüsselfertigen Ausführungen

Geräumige Terrassen mit Meerblick

Freibad und Erholungsgebiet

Parken, Videoüberwachung und Zugangskontrolle

Reiche Landschaft, Landschaft

Verkauf direkt vom Investor (ohne Provision)

Möglichkeit der Installation

Investitionsattraktivität: das ganze Jahr über mieten

4. Preise und Bedingungen

Studios - ab 49,660 Euro mit Mehrwertsteuer

1 Schlafzimmer Appartements - ab 77,781 € mit MwSt

Preise beinhalten Fertigstellung vor der "Schlüsselbühne"

Fertigstellung: Juni 2028

Flexible Zahlungssysteme

5. Komplexe Infrastruktur

Erwachsene und Kinderbecken

Ruhebereich und Grill

Spielplatz

Offener Parkplatz

Zugriffskontrolle und Sicherheit

WLAN, komfortable Gemeinschaftsbereiche

6. Lage und Umgebung

Strand - 200m

Zentrum von Byala - 800 m

Flughafen Varna - 58 km

Geschäfte in der Nähe, Restaurants, Kultureinrichtungen

Natürliche Attraktionen: Caradere Strand, Weiße Klippen, Buchten und Hügel

7. Für Investoren und Käufer

Ideal zum Mieten (Sommer und ganzjährig)

Für Familien mit Kindern und ausländischen Käufern erforderlich

Voraussichtliche Preiserhöhungen vor der Fertigstellung

Möglichkeit, direkt vom Entwickler ohne Provision zu kaufen

✨ Byala Sun Residence 8 ist ein Ort, wo Sie am Meer leben können, Harmonie genießen oder in die Zukunft investieren.