Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala Sun Residence ist eine moderne Wohnanlage am Meer in der Ortschaft Byala (Bulgarien). Das Projekt verbindet Frieden und Komfort mit modernen Annehmlichkeiten und bietet Unterkunft für Freizeit, dauerhafte Residenz oder Investition.
Lage: nur 200 Meter vom Strand, 800 m zum Stadtzentrum.
Architekturlösung: geräumige Terrassen mit Meerblick und Bergblick.
Atmosphäre: ökologisch saubere Gegend, Ruhe, Harmonie mit der Natur.
2. Weiter Nächster Beitrag: Byala Sun Residence 8
🌅 Verkaufsbeginn: ein gemütlicher Komplex mit 66 Wohnungen und 4 Eingängen.
Blick: von allen Apartments öffnet ein Panorama auf das Meer und die grünen Hügel.
Studios, 1-2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit schlüsselfertigen Ausführungen
Geräumige Terrassen mit Meerblick
Freibad und Erholungsgebiet
Parken, Videoüberwachung und Zugangskontrolle
Reiche Landschaft, Landschaft
Verkauf direkt vom Investor (ohne Provision)
Möglichkeit der Installation
Investitionsattraktivität: das ganze Jahr über mieten
4. Preise und Bedingungen
Studios - ab 49,660 Euro mit Mehrwertsteuer
1 Schlafzimmer Appartements - ab 77,781 € mit MwSt
Preise beinhalten Fertigstellung vor der "Schlüsselbühne"
Fertigstellung: Juni 2028
Flexible Zahlungssysteme
5. Komplexe Infrastruktur
Erwachsene und Kinderbecken
Ruhebereich und Grill
Spielplatz
Offener Parkplatz
Zugriffskontrolle und Sicherheit
WLAN, komfortable Gemeinschaftsbereiche
6. Lage und Umgebung
Strand - 200m
Zentrum von Byala - 800 m
Flughafen Varna - 58 km
Geschäfte in der Nähe, Restaurants, Kultureinrichtungen
Natürliche Attraktionen: Caradere Strand, Weiße Klippen, Buchten und Hügel
7. Für Investoren und Käufer
Ideal zum Mieten (Sommer und ganzjährig)
Für Familien mit Kindern und ausländischen Käufern erforderlich
Voraussichtliche Preiserhöhungen vor der Fertigstellung
Möglichkeit, direkt vom Entwickler ohne Provision zu kaufen
✨ Byala Sun Residence 8 ist ein Ort, wo Sie am Meer leben können, Harmonie genießen oder in die Zukunft investieren.