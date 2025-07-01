  1. Realting.com
Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala, Bulgarien
von
$57,770
19 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27543
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Warna
  • Nachbarschaft
    Byala

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Über den Komplex

Byala Sun Residence ist eine moderne Wohnanlage am Meer in der Ortschaft Byala (Bulgarien). Das Projekt verbindet Frieden und Komfort mit modernen Annehmlichkeiten und bietet Unterkunft für Freizeit, dauerhafte Residenz oder Investition.

  • Lage: nur 200 Meter vom Strand, 800 m zum Stadtzentrum.

  • Architekturlösung: geräumige Terrassen mit Meerblick und Bergblick.

  • Atmosphäre: ökologisch saubere Gegend, Ruhe, Harmonie mit der Natur.

2. Weiter Nächster Beitrag: Byala Sun Residence 8

🌅 Verkaufsbeginn: ein gemütlicher Komplex mit 66 Wohnungen und 4 Eingängen.

  • Blick: von allen Apartments öffnet ein Panorama auf das Meer und die grünen Hügel.

  • Studios, 1-2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit schlüsselfertigen Ausführungen

  • Geräumige Terrassen mit Meerblick

  • Freibad und Erholungsgebiet

  • Parken, Videoüberwachung und Zugangskontrolle

  • Reiche Landschaft, Landschaft

  • Verkauf direkt vom Investor (ohne Provision)

  • Möglichkeit der Installation

  • Investitionsattraktivität: das ganze Jahr über mieten

4. Preise und Bedingungen

  • Studios - ab 49,660 Euro mit Mehrwertsteuer

  • 1 Schlafzimmer Appartements - ab 77,781 € mit MwSt

  • Preise beinhalten Fertigstellung vor der "Schlüsselbühne"

  • Fertigstellung: Juni 2028

  • Flexible Zahlungssysteme

5. Komplexe Infrastruktur

  • Erwachsene und Kinderbecken

  • Ruhebereich und Grill

  • Spielplatz

  • Offener Parkplatz

  • Zugriffskontrolle und Sicherheit

  • WLAN, komfortable Gemeinschaftsbereiche

6. Lage und Umgebung

  • Strand - 200m

  • Zentrum von Byala - 800 m

  • Flughafen Varna - 58 km

  • Geschäfte in der Nähe, Restaurants, Kultureinrichtungen

  • Natürliche Attraktionen: Caradere Strand, Weiße Klippen, Buchten und Hügel

7. Für Investoren und Käufer

  • Ideal zum Mieten (Sommer und ganzjährig)

  • Für Familien mit Kindern und ausländischen Käufern erforderlich

  • Voraussichtliche Preiserhöhungen vor der Fertigstellung

  • Möglichkeit, direkt vom Entwickler ohne Provision zu kaufen

✨ Byala Sun Residence 8 ist ein Ort, wo Sie am Meer leben können, Harmonie genießen oder in die Zukunft investieren.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 38.0 – 67.0
Preis pro m², USD 1,354 – 1,520
Wohnungspreis, USD 57,770 – 90,739
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 97.0
Preis pro m², USD 1,491
Wohnungspreis, USD 144,663

Standort auf der Karte

Byala, Bulgarien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von aparthotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

