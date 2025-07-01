  1. Realting.com
Wohnkomplex Premium klass na pobereze Bolgarii

Sweti Wlas, Bulgarien
von
$127,089
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
3
ID: 27580
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.09.25

Standort

  • Grundstück
    Bulgarien
  • Region / Bundesland
    Oblast Burgas
  • Nachbarschaft
    Nesebar
  • Stadt
    Sweti Wlas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Luxusleben an der Küste

Bereit für die Sommersaison 2027!

Atemberaubende geräumige Studios, 1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen, und Penthäuser

Wer will kein unvergessliches Sommerleben am Strand genießen?

Mesmerisierende Sonnenuntergänge, gut ausgestattete Innenräume und das herrliche Gebiet des Aparthotels erwarten Sie. All dies in einem großartigen Ort mit Blick auf das magische Schwarze Meer und ein atemberaubendes Panorama der gesamten Bucht des Sunny Beach Resort - schön zu jeder Tageszeit.

Ob Schwimmen, Bodyboarding oder einfach nur entspannen an einem weichen Sandstrand mit Ihrer Familie, die Lage bedeutet, dass sowohl der Strand als auch die Wellen buchstäblich 100 Meter von der Tür entfernt sind.

Das Resort ist ein wahres Paradies für einen Familien-Sommerurlaub, bietet zwei Süßwasserpools, Kinderbecken und atemberaubende Wasserrutschen. Im Sommer gibt es ein 7-tägiges Animationsprogramm des Aparthotels.

Die Anlage befindet sich im westlichen Teil von Sveti Vlas, nur wenige Gehminuten von allen malerischen Stränden der Stadt und dem Yachtclub Dinevi Marina sowie nur 5 Autominuten von der Promenade von Sunny Beach entfernt. Strandcafés, gemütliche Restaurants, Discos, Bars und Nachtleben der Küste sind nur wenige Minuten entfernt.

Dies ist eine seltene und einzigartige Gelegenheit: gemütliche, stilvolle, gehobene Apartments in einer herrlichen Lage, in der Nähe des Zentrums von Sveti Vlas und nur 5 Minuten vom Nachtleben von Sunny Beach.

Ideal für Investitionen und dauerhafte oder saisonale Residenz, dank einer Kombination von Schlüsselfaktoren: ausgezeichnete Lage, hochwertige Konstruktion und sorgfältig gestaltete Innenräume.

Die Wohnungen sind mit fertigen Oberflächen und voll eingerichtet, komplett bereit zum Wohnen oder Mieten.

Der Komplex ist für das ganzjährige Leben konzipiert.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 44.5 – 62.0
Preis pro m², USD 3,193 – 3,488
Wohnungspreis, USD 155,201 – 197,954
Wohnungen Studio
Fläche, m² 39.3
Preis pro m², USD 3,232
Wohnungspreis, USD 127,089

Standort auf der Karte

Sweti Wlas, Bulgarien
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

