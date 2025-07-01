Wohnkomplex Premium klass na pobereze Bolgarii

Luxusleben an der Küste

Bereit für die Sommersaison 2027!

Atemberaubende geräumige Studios, 1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen, und Penthäuser

Wer will kein unvergessliches Sommerleben am Strand genießen?

Mesmerisierende Sonnenuntergänge, gut ausgestattete Innenräume und das herrliche Gebiet des Aparthotels erwarten Sie. All dies in einem großartigen Ort mit Blick auf das magische Schwarze Meer und ein atemberaubendes Panorama der gesamten Bucht des Sunny Beach Resort - schön zu jeder Tageszeit.

Ob Schwimmen, Bodyboarding oder einfach nur entspannen an einem weichen Sandstrand mit Ihrer Familie, die Lage bedeutet, dass sowohl der Strand als auch die Wellen buchstäblich 100 Meter von der Tür entfernt sind.

Das Resort ist ein wahres Paradies für einen Familien-Sommerurlaub, bietet zwei Süßwasserpools, Kinderbecken und atemberaubende Wasserrutschen. Im Sommer gibt es ein 7-tägiges Animationsprogramm des Aparthotels.

Die Anlage befindet sich im westlichen Teil von Sveti Vlas, nur wenige Gehminuten von allen malerischen Stränden der Stadt und dem Yachtclub Dinevi Marina sowie nur 5 Autominuten von der Promenade von Sunny Beach entfernt. Strandcafés, gemütliche Restaurants, Discos, Bars und Nachtleben der Küste sind nur wenige Minuten entfernt.

Dies ist eine seltene und einzigartige Gelegenheit: gemütliche, stilvolle, gehobene Apartments in einer herrlichen Lage, in der Nähe des Zentrums von Sveti Vlas und nur 5 Minuten vom Nachtleben von Sunny Beach.

Ideal für Investitionen und dauerhafte oder saisonale Residenz, dank einer Kombination von Schlüsselfaktoren: ausgezeichnete Lage, hochwertige Konstruktion und sorgfältig gestaltete Innenräume.

Die Wohnungen sind mit fertigen Oberflächen und voll eingerichtet, komplett bereit zum Wohnen oder Mieten.

Der Komplex ist für das ganzjährige Leben konzipiert.