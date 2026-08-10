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Wohnungen in Nesebar, Bulgarien

;
Sweti Wlas
4
Obsor
61
4 084 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Objektbeschreibung: Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung in Sun City 2 - Nähe Cacao Beach, Sonnenstra…
$87,259
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Wohnung 3 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/4
Möblierte 2-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen, See- und Innenhofblick in Sunny Day 4, Sunny B…
$85,141
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: Diese stilvolle 2-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 43 m² befindet…
$112,313
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Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 5/8
Geräumiges möbliertes Studio mit Meerblick im Grand Hotel, Sveti Vlas IBG Real Estates freu…
$99,407
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/3
Strand 1-Zimmer-Wohnung mit Meer und Poolblick in Diamant, Sveti Vlas IBG Real Estates freut…
$156,026
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Wohnung in Tankovo, Bulgarien
Wohnung
Tankovo, Bulgarien
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/4
ID 34351916Preis: 26.000 € Bevölkerung: Sonnenstrand Zimmer: 1Gesamtfläche: 30 Quadratmeter.…
$29,950
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Objektbeschreibung: Großzügige 3-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in Sveti Vlas…
$180,875
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Luxus-Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Komplex "Millennium - 1", St. Vlas, Bulgarien#34353190Ko…
$167,029
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Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3/6
Geräumiges Studio mit Pool und teilweisem Meerblick im Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Real …
$95,806
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Wohnung in Nessebar, Bulgarien
Wohnung
Nessebar, Bulgarien
Fläche 875 m²
Objektbeschreibung: Investitionsprojekt - Baugrundstück mit genehmigtem Bauprojekt am Sonnen…
$450,743
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Wohnung 2 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 5/6
ID 34356660 Kosten: 83.000 Euro Bevölkerung: SonnenstrandZimmer: 2 Gesamtfläche: 63 qmBoden:…
$95,610
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Wohnung 2 zimmer in Ravda, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/6
Möblierte 1-Zimmer-Wohnung in Rif 2, nur 330 m vom Meer entfernt in Ravda IBG Real Estates f…
$110,871
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Wohnung in Nessebar, Bulgarien
Wohnung
Nessebar, Bulgarien
Fläche 31 m²
Stockwerk 4/6
Studio im Komplex "Herber Residence 3" - Sunny Beach, Bulgarien4 Etage, 31 m2, 55.000 Euro #…
$63,356
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Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3/6
Geräumiges Studio mit Pool und teilweisem Meerblick im Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Real …
$95,496
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: Exklusive 2-Zimmer-Wohnung im Venera Palace - Sonnenstrand, Bulgarien L…
$156,604
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Objektbeschreibung: Geräumiges, möbliertes Studio im Santa Sofia Komplex - Sonnenstrand, Bul…
$71,079
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Wohnung 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/6
Südlich eingerichtetes Studio in Magnolia Residence 7, Sunny Beach IBG Real Estates freut si…
$95,710
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 5/7
1-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sveti Vlas IBG Re…
$105,206
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Wohnung 2 zimmer in Ravda, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 5/6
ID 34353940 Preis: 129.000 Euro Standort: RawdaZimmer: 2 Boden: 5/6Servicegebühr: 350 Euro p…
$148,598
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Wohnung 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
Geräumiges Studio mit zusätzlichem Mezzanine Sleeping Area & Mountain Blick in Sunny Fort, S…
$79,771
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Wohnung 2 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
1 Schlafzimmer Wohnung im Komplex "Chateau Si Breeze", Bulgarien, Kosharitsa #34353494Kosten…
$67,676
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Wohnung 2 zimmer in Ravda, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/5
1-Zimmer-Wohnung in Melia 10, Ravda - Neu reduzierter Preis IBG Real Estates freut sich, di…
$101,577
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Wohnung 2 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Fläche 71 m²
Stockwerk 2/5
ID 34356740Kosten: 63.500 EuroBevölkerung: SonnenstrandZimmer: 2 Gesamtfläche: 71 qmBoden: 2…
$73,147
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Wohnung 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/4
Studio Apartment in Magnolia Residence 2, Sunny Beach - Preisreduziert IBG Real Estates freu…
$61,785
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Wohnung 2 zimmer in Ravda, Bulgarien
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Fläche 80 m²
Stockwerk 2/6
Geräumige 1-Zimmer-Wohnung mit Poolblick in Lifestyle 3, Ravda IBG Real Estates freut sich,…
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Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/6
ID 34354024 Zwei-Zimmer-Wohnung im Komplex "Gerber 4", Sunny Beach, Bulgarien Preis: 72.000 …
$82,939
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Wohnung 3 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/6
2-Zimmer-Wohnung mit Poolblick in Diamond Bay, Sunny Beach - 400 m vom Strand entfernt IBG R…
$127,033
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Wohnung 3 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5/5
Ready-to-Move 2-Zimmer-Wohnung mit fertigen Dokumenten in Sunset Beach 3, Sunny Beach IBG Re…
$104,700
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Möblierte 2-Zimmer-Wohnung mit Blick auf die grünen Gärten in Green Fort, Sunny Beach IBG R…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ravda, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine großzügige 3-Zimmer-Wohnung in der gepflegten Wohn…
$115,575
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