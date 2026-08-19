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Wohnungen in Obsor, Bulgarien

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1 Zimmer
27
2 Zimmer
16
3 Zimmer
3
59 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 3/5
ID 34149894Zum Verkauf wird eine Wohnung mit 1 Schlafzimmer im dritten Stock, ein Komplex au…
$65,650
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 3/6
Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung mit MeerblickID 31440238Preis: 124 000 EuroObzor, Cliff Beach Kom…
$143,132
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Wohnung in Obsor, Bulgarien
Wohnung
Obsor, Bulgarien
🔥Ihr Haus am Meer in Bulgarien - ein fertiger Komplex in der UmfrageFerienwohnungen in der m…
$36,697
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 1/8
ID34266946 Wir präsentieren eine moderne Premium-Wohnung auf der ersten Linie des Meeres, mi…
$398,229
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Wohnung 2 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/4
ID: 34108548Zum Verkauf wird 2-Zimmer-Wohnung in Obzor, Bulgarien angeboten.Kosten: 72.000 E…
$83,109
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 2/8
PersonalausweisWir präsentieren eine moderne Premium-Wohnung auf der ersten Linie des Meeres…
$415,544
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TekceTekce
Wohnung in Obsor, Bulgarien
Wohnung
Obsor, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern in Review, erste LinieStandortDie Wohnung befindet sic…
$116,146
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/6
#27560828 Bietet eine schöne 2-Zimmer-Maisonette auf der ersten Linie des Meeres in k-s Yoo …
$346,286
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Diese großzügige 4-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 138 m² befind…
$254,273
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/6
Apartment mit 1 Schlafzimmer und Meerblick | Obzor Beach Resort IBG Real Estates freut sich,…
$128,668
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 4 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 5/6
ID 33376976Erste Meereslinie!!!Maisonette mit 3 Schlafzimmern mit Meerblick.Preis: 190700 Eu…
$225,564
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Wohnung in Obsor, Bulgarien
Wohnung
Obsor, Bulgarien
Fläche 118 m²
Moderne Wohnanlage in einer ruhigen und malerischen Lage zwischen den Ortsstädten Obzor und …
$99,043
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Wohnung in Obsor, Bulgarien
Wohnung
Obsor, Bulgarien
VIP Penthouse mit einem unglaublichen Meerblick in einer Elite-Wohnung Komplex, in der gemüt…
$243,161
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Wohnung in Obsor, Bulgarien
Wohnung
Obsor, Bulgarien
Fläche 64 m²
Luxuriöses Apart-Komplex mit einer reichen Reihe von Annehmlichkeiten auf dem Meer der Ortsc…
$77,693
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Wohnung in Obsor, Bulgarien
Wohnung
Obsor, Bulgarien
Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit Meerblick in einem ruhigen und malerischen Ort zwischen den …
$127,889
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 182 m²
Stockwerk 6/6
2-Zimmer-Wohnung mit einzigartigem Meerblick in Cliff Beach Komplex, Obzor, Bulgarien # 331…
$210,080
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Wohnung 2 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 3/8
1 Schlafzimmer Wohnung mit Panoramaterrasse, Meerblick und Poolblick. #33847416Kosten: 260 0…
$229,703
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 226 m²
Stockwerk 5/5
ID 34150928Zum Verkauf wird eine große 3-Zimmer-Wohnung im fünften Stock angeboten, ein Komp…
$103,886
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 2/6
Einzigartige Zwei-Zimmer-Wohnung mit teilweisem Meerblick auf der ersten Linie ID 31440238Pr…
$144,863
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 5/5
ID 34151006Zum Verkauf wird eine große 3-Zimmer-Wohnung im fünften Stock angeboten, ein Komp…
$107,349
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Objektbeschreibung: Der Komplex Obzor Beach Resort befindet sich in einzigartiger Lage direk…
$136,049
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/6
Zimmer: 3Gesamtfläche: 77,2 qmBauphase: Gebäude im Bau Akt 14Zahlung: 2000 Euro-Einzahlung, …
$155,829
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Wohnung in Obsor, Bulgarien
Wohnung
Obsor, Bulgarien
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/4
ID 34323386Verkauf:Studio im Galeria-KomplexPreis: 65.000 Menschliche Siedlung: ÜberblickZim…
$75,029
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Wir bieten Ihnen eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Flores Park Komplex in Sunny Beach Resort zu ka…
$63,905
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
Gemütliche Wohnung zum Verkauf in der Anlage "Avalon", im berühmten Resort von Sunny Beach.D…
$90,629
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Anlage "Sunny Garden" in Sunny Beach Resort.Der Komple…
$59,838
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 4
Wir bieten Ihnen eine Ein-Zimmer-Wohnung in Sunny Beach in der Anlage "Bahami Residenz" zu k…
$72,038
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1
Wir bieten Ihnen eine Ein-Zimmer-Wohnung im Komplex "Butterfly" in Sunny Beach zu kaufen.Woh…
$69,715
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3
Gemütliche Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Fort Noks Orchid Komplex in Sunny Beach Res…
$74,943
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Obsor, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Wir bieten für den Kauf eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern in der Anlage "Sunny Day 6" in S…
$65,067
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