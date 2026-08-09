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Wohnungen in Sweti Wlas, Bulgarien

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1 263 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/6
Geräumiges Studio mit Panoramablick auf das Meer in Roel Residence, Central Sveti Las IBG Re…
$76,027
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Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3/6
Geräumiges Studio mit Pool und teilweisem Meerblick im Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Real …
$95,496
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/3
Strand 1-Zimmer-Wohnung mit Meer und Poolblick in Diamant, Sveti Vlas IBG Real Estates freut…
$156,026
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Diese großzügige 2-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von 108 m² befind…
$130,600
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine unmöblierte 2-Zimmer-Wohnung mit traumhaftem front…
$101,359
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Objektbeschreibung: Großzügige 3-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in Sveti Vlas…
$180,875
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/8
ID 34136372Kosten: 172.000 EuroGesamtfläche: 100 qmZimmer: 3Boden: 2Supportgebühr: 1.000 Eur…
$198,131
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/7
ID 34044846 Preis: 229.900 EuroMenschensiedlung: St. VlasZimmer: 3Gesamtfläche: 90 Quadratme…
$264,827
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/4
Ausgezeichnete Investition! 1-Zimmer-Wohnung in 2 unabhängige umgewandelt Restaurants in der…
$145,142
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Studio mit einer Wohnfläche von 32 m² befindet sich im 2.…
$64,576
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 6/7
Komfort am Meer für Ruhe und das ganze Jahr über leben!Wir bieten zum Verkauf eine geräumige…
$195,827
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/5
Strand 1-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf das Meer im Garten Eden, Sveti Vlas IBG Real E…
$161,439
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 5/7
1-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sveti Vlas IBG Re…
$105,206
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Luxus-Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Komplex "Millennium - 1", St. Vlas, Bulgarien#34353190Ko…
$167,029
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Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/4
Geräumiges Studio mit separatem Schlafbereich im St. George Palace, Sveti Vlas - Nur 300 m v…
$67,768
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Möblierte 2-Zimmer-Wohnung mit Blick auf die grünen Gärten in Green Fort, Sunny Beach IBG R…
$106,665
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 5/5
Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Komplex "Crown Fort Club", 5 Etage, St. Vlas, Bulgarien62 m2, …
$93,306
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Wohnung 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 3/6
Geräumiges Studio mit Pool und teilweisem Meerblick im Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Real …
$95,806
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Objektbeschreibung: Möbliertes Studio mit seitlichem Meerblick in der Royal Bay Residence - …
$64,375
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Stockwerk -1/4
ID 34172442 Gesamtfläche: 77.63 m2 + Hof 58.68 m2Kosten: 109.900 Euro. Keine Stützsteuer. Bo…
$126,856
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten eine geräumige, stilvoll möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit PANORAMA-MEERBLICK in …
$333,581
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Studio 1 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$92,373
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/6
1-Schlafzimmer Apartment mit Blick auf das Meer & Nessebar Altstadt | Ipanema Beach, Sveti V…
$186,439
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Stockwerk 3/6
👑 GIANT EXCLUSION OHNE STEUERN: Geräumige MEGA-APARTMENT 2+1 im Viertel der Meerjungfrau (Li…
$250,233
MwSt.
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Wohnung in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/6
ID 34239908Verkauf:Studio im Sorento Premium-KomplexPreis 98,910 Euro Menschliche Siedlung: …
$114,171
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 3/3
2-Schlafzimmer Apartment mit Meerblick | Wassermühle Komplex – nur 200 m vom Strand entfernt…
$129,234
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Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/6
1-Schlafzimmer Apartment | Royal Bay, Sveti Vlas IBG Real Estates freut sich, diese möblier…
$130,570
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Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/5
🌊 Meerblick | 2-Schlafzimmer Apartment | Garten von Eden, Sveti Vlas IBG Real Estates freut …
$261,746
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Wohnung 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes Zwei-Zimmer-Apartment im Komplex Polar St…
$168,838
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