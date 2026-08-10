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Studio-Wohnungen in Nesebar, Bulgarien

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Sweti Wlas
46
130 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 1-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in der Wohna…
$78,190
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Studio 1 Schlafzimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$92,356
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Studio 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 6
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$72,504
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1
Sonnenschein KüsteAvalon-Komplex📍400m vom MeerDas Studio ist komplett möbliert und mit allen…
$51,920
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/4
Gemütliche Studios mit panoramnыm vidom auf meer und gory!Wir bieten Ihnen Ihre Aufmerksamke…
$80,225
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Bulgarian Expert
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/10
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Komplex Barceló Royal Beach im…
$86,883
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 3/6
Günstig Immobilien in der Wohnanlage "Avenue Deluxe", Sunny Beach - eine profitable Investit…
$80,760
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein modern saniertes und neu möbliertes Studio im gepfl…
$74,370
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Nils Ott Real Estates
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 5/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Komplex „Sunset Beach 4“ im Fe…
$57,534
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/5
Valencia Gardens ist ein neu gebauter Luxus und moderner Komplex, in einem modernen architek…
$109,673
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung im Komplex „Panorama Bay 2“ in Sweti W…
$59,000
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten ein möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Komplex „Macon Residence Wellness & Spa“ i…
$55,482
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/3
Wir bieten eine geräumige, möblierte Ein-Zimmer-Wohnung im Komplex „Light House“ in Sveti Vl…
$89,790
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 5
Super langsam! ‼️Shok Tsena!‼️Dokument_ FertigStudio in Topoli, 700 m zum Boden, Solnechny B…
$50,383
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/6
☀️ Solar Shore: Komfortables Studio im GERBER-3 ComplexWir bieten Ihnen ein helles und funkt…
$66,846
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 45 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte 1-Zimmer-Wohnung im Komplex „Rodina 1“ in Sveti Vlas an…
$83,599
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 4/5
Hier ist eine professionelle Anzeige für das Anwesen in einem der beliebtesten und Elite-Kom…
$78,573
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 34 m²
Stockwerk 1/6
🏗️ PERSPECTIVE AND COMFORT: MAGNOLIA 10 — START OF SALESIntroducing a new stage in the devel…
$70,604
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
🌴 Geräumig und sitzend am Meer selbst: ein großes Studio im ersten Stock im APOLLON 7 Wohnko…
$95,520
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/5
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$59,918
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Studio 1 zimmer in Ravda, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 23 m²
Stockwerk 4/4
Wir bieten eine möblierte 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau-Wohngebäude im Dorf Ravda an – oh…
$35,061
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/4
Fort NOKS ORCHID: Ein gemütliches Studio mit einer einzigartigen Installation für 5 Jahre!Wi…
$79,639
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Studio in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio
Sweti Wlas, Bulgarien
$54,420
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 3/7
🌴 Moderne Oasis: Stilvolles Studio im 3. Stock in TARSIS NOVA (Sun Beach)Wir bieten zum Verk…
$66,336
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Studio 1 zimmer in Ravda, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 37 m²
Stockwerk 4/4
Wir bieten eine möblierte 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau-Wohngebäude im Dorf Ravda an – oh…
$45,614
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Studio 1 Schlafzimmer in Nessebar, Bulgarien
Studio 1 Schlafzimmer
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
$69,351
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Studio in Nessebar, Bulgarien
Studio
Nessebar, Bulgarien
Kaufen Sie eine Wohnung in Bulgarien – Nessebar am Meer.NessebarFort Residence Complex📍 Ort:…
Preis auf Anfrage
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 3/5
🏗️ Start Verkauf: Investment Studio in IMPERIUM 2Wir bieten die Möglichkeit, Immobilien im B…
$72,952
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Studio 1 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/7
✦ GREEN FORT SUITES: Panoramic studio in one of the most prestigious complexes of St. Vlas! …
$123,026
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Studio 1 zimmer in Nessebar, Bulgarien
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Nessebar, Bulgarien
Zimmer 1
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Fläche 37 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes 1-Zimmer-Apartment in Sveta Elena im Ferienort Sonnens…
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Immobilienangaben in Nesebar, Bulgarien

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