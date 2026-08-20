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Langfristige Miete von Immobilien in Xhafzotaj, Albanien

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4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Sallmonaj, Albanien
Haus 4 zimmer
Sallmonaj, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Shijak in der Nähe der 4-Wege-Kreuzung. …
$752
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Produktion 110 m² in Rreth, Albanien
Produktion 110 m²
Rreth, Albanien
Fläche 110 m²
Ein modernes und funktionales Lager wird zur Miete angeboten, in einem hoch zugänglichen und…
$410
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Gewerbefläche 250 m² in Durrës, Albanien
Gewerbefläche 250 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk 2
Die Räumlichkeiten befinden sich im zweiten Stock an der Hauptstraße auf der Autobahn Tirana…
$1 397
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Grundstück in Sallmonaj, Albanien
Grundstück
Sallmonaj, Albanien
Fläche 10 000 m²
Das Grundstück befindet sich am Rande der Hauptstraße der Autobahn Durres - Tirana vor Sinan…
$11 538
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