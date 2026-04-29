Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Bashkia Vlore, Albanien

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Reihenhaus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Bungalow mit Meerblick und privatem Garten in Vlora, Albanische Riviera – Renovierungsobjekt…
$410,066
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen