Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Langfristige Vermietung
  5. Konferenzsaal

Langfristige Miete von Konferenzräume in Bashkia Vlore, Albanien

;
Konferenzsaal Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Konferenzsaal 128 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Konferenzsaal 128 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 128 m²
Multifunktionale Mietfläche mit einer Fläche von 128m2, im Erdgeschoss eines Privathauses im…
$286
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen