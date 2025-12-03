Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Garten

Cottage mit Garten kaufen in Bashkia Vlore, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Ferienhaus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Objektbezeichnung: WohnhausLage: Vlora, ruhige WohngegendEntfernung zum Meer: 3 kmHausgröße:…
$179,746
Immobilienagentur
Grinchenko Real Estate
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
