Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Bashkia Vlore, Albanien

Kondominium Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Condo 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Condo 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk 6/10
LUXURY SUPER APARTMENT FOR SALE 2+2+2,IN VLORA ALBANIA! This stunning apartment, recently…
$321,685
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Century 21 Marina
Sprachen
English, Deutsch, Polski, Français
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen