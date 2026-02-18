Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow

Bungalows in Bashkia Vlore, Albanien

Qender Vlore
3
Bungalow Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Bungalow 4 zimmer in Sherishte, Albanien
Bungalow 4 zimmer
Sherishte, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 398 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zum Verkauf im Dorf Sherishta, Vlora, Albanien. Ein ruhiges, grünes Dorf in guter…
$174,606
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Bungalow 3 zimmer in Babice e Madhe, Albanien
Bungalow 3 zimmer
Babice e Madhe, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 592 m²
Etagenzahl 1
Bungalow mit privatem Garten und Meerblick in Babice e Madhe, Vlora, Albanien zu verkaufen. …
$139,685
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Bungalow 3 zimmer in Kanine, Albanien
Bungalow 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 450 m²
Etagenzahl 1
Privathaus mit Meerblick in Kanina, Vlora, Albanien zu verkaufen. Nur wenige Minuten vom Sta…
$232,675
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Vlore, Albanien

mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen