Langfristige Miete von Villen in Tirana, Albanien

9 immobilienobjekte total found
6-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
6-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/2
In one of the most sought-after areas for business and residence at the Olympic Park and the…
$3,261
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 7 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Stockwerk 2/2
Two-story villa for rent near Mangalem Organized on two floors First floor: living room and…
$1,747
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
5-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 276 m²
Stockwerk 3/3
The villa is located in a quiet area near the Halili Complex. The villa is a three-storey bu…
$2,912
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
4-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/3
Apartment 3+1+2 with veranda for rent On the 3rd floor of a villa, in a very quiet area and …
$967
pro Monat
Eine Anfrage stellen
For Rent: Villa in Sauk, Tirana in Tirana, Albanien
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
4-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/3
Villa for rent in Selite - Yard area: 300 m2 - Construction area: 350 m2 - 3-story structure…
$2,329
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
4-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 244 m²
Stockwerk 3/3
This villa is offered for rent in a well-known area with villas and very family friendly. Th…
$1,747
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 18 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 18 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 18
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
The villa is located on the edge of the road on Durres Road, making it very favorable for va…
$5,241
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Tirana, Albanien
Villa 10 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Stockwerk 2/2
We offer private villas for rent near the American embassy, on Elbasan Street. The building …
$10,482
pro Monat
Eine Anfrage stellen
