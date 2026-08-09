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Villa mit Garten kaufen in Tirana, Albanien

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Tirana
10
Farke
93
1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Mjull Bathore, Albanien
Villa 10 zimmer
Mjull Bathore, Albanien
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 471 m²
Etagenzahl 3
Ruhe. Privatsphäre. Wahrer Luxus. Die B99 Group bietet sechs moderne Villen in Mjull-Bath…
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Immobilienangaben in Tirana, Albanien

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