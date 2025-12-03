Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete Villen pro Tag in Tirana, Albanien

1 immobilienobjekt total found
4-Zimmer-Villa in Farke e Madhe, Albanien
4-Zimmer-Villa
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla am Ufer des Sees - Farke, TiranaPanoramavilla mit Pool, Garten und BergblickWillk…
$174
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
