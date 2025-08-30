Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Tirana
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Tirana, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Studio 2 zimmer in Tirana, Albanien
Studio 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
✅ Preis: 25.000 Leke/Monat✅ Standort: Rr. “Demokracia”, Unaza e Madhe, Tirana✅ Fläche: 50m2D…
$292
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Realting.com
Gehen