Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Süd-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langfristige Miete von Hotels in Süd-Albanien, Albanien

Vlora
3
3 immobilienobjekte total found
Hotel 600 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 600 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 600 m²
A modern and stylish hotel is for rent, built only in the last two years. Positioned in a ce…
$3,497
pro Monat
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Hotel 638 m² in Radhime, Albanien
Hotel 638 m²
Radhime, Albanien
Fläche 638 m²
Hotel for rent on the coast of Rradhima, Vlora, with a frontline position, an ideal opportun…
$4,838
pro Monat
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
🔑🏨 3-FLOOR HOTEL FOR RENT IN CENTRAL, VLORA 💰 ANNUAL RENTAL PRICE: 36,000 EURO (3000 Euro…
$42,273
pro Monat
Immobilienagentur
DES Real Estate
Sprachen
English, Italiano
