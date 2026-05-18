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Orikum
20
Vlora
480
Qender Vlore
6
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 5/5
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