Wohnungen in Skutari, Albanien

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 9/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$187,785
Wohnung 3 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 4/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$265,931
Wohnung 3 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 5/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$215,194
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung 2 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Stockwerk 1/10
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$293,924
Immobilienangaben in Skutari, Albanien

