Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Shkodër Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Shkoder Municipality, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Velipoje, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Velipoje, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Gebäudes mit einem Aufzug neben dem Hotel Antaly…
$449
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen