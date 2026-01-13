Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Shkoder Municipality, Albanien

Skutari
4
4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodra! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$214,611
Doppelhaus 3 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 3 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$199,449
Doppelhaus 2 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 8/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$118,386
Doppelhaus 4 zimmer in Shkoder Municipality, Albanien
Doppelhaus 4 zimmer
Shkoder Municipality, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/11
Apartments at "Gate of Shkodra" in Shkodër! Gate of Shkodra represents the most advanced vi…
$223,942
