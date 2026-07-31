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Studio-Apartments in Qerret, Albanien

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5 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Kcire, Albanien
Studio 1 zimmer
Kcire, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Ein Studio-Apartment mit Meerblick steht im Viertel Qerret zum Verkauf. Die Gesamtfläche bet…
$53,506
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 13
Studio Apartment — Layout A-005 (Tiktaalik Residence)Gesamte Wohnungsfläche (Sip. ndërtimi):…
$86,877
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Eine Studiowohnung im Stadtteil Mali I Robit steht zum Verkauf in einem neuen Gebäude. Diese…
$97,013
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Studio 2 zimmer in Golem, Albanien
Studio 2 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
✅ Preis: 53,015 Euro✅ Standort: Golem✅ Gesamtfläche: 46.1m2✅ Nettofläche: 40.1m2✅ Geteilter …
$61,915
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Studio 1 zimmer in Golem, Albanien
Studio 1 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/6
🏝 Blue Horizon — Ihre private Haven am Meer!Träumen des Lebens am Meer, wo jeden Morgen mit …
$66,117
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