Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Nord-Albanien, Albanien

Produktion 650 m² in Durrës, Albanien
Produktion 650 m²
Durrës, Albanien
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/1
The shed is located in Portoromano on the main road very close to the Commercial Port, has a…
$2,950
pro Monat
Produktion 500 m² in Durrës, Albanien
Produktion 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Stockwerk 2/2
Kapanoni liegt in Xhafzotaj auf der Hauptstraße, in der Nähe von Brune. Es hat 500 m2 aufget…
$1,062
pro Monat
Produktion 825 m² in Durrës, Albanien
Produktion 825 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 825 m²
Stockwerk 2/2
Lager / Industrieanlage zur Miete mit einer Gesamtfläche von 825 m2, befindet sich im Bereic…
$1,765
pro Monat
Produktion 2 500 m² in Durrës, Albanien
Produktion 2 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 2/4
The warehouse is located on the 2nd floor of a business building in the Shkozet area, Durres…
$7,374
pro Monat
Produktion 225 m² in Durrës, Albanien
Produktion 225 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Der Barbershop befindet sich hinter dem Stadion in Durres. Das Anwesen verfügt über eine Inn…
$708
pro Monat
Produktion 900 m² in Durrës, Albanien
Produktion 900 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/2
Warehouse or store with an area of 900m2 is for rent in the Shkozet area near the Vehicle In…
$1,770
pro Monat
Produktion 1 500 m² in Durrës, Albanien
Produktion 1 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in Spitalle, etwa 200 m von der "Aleksander Moisiu" Universität entf…
$5,310
pro Monat
Produktion 120 m² in Durrës, Albanien
Produktion 120 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich im Erdgeschoss, neben der Hauptstraße in Shkozet, nur 500 m von der …
$412
pro Monat
Produktion 5 000 m² in Durrës, Albanien
Produktion 5 000 m²
Durrës, Albanien
Fläche 5 000 m²
Das Lager befindet sich 70m von der Hauptstraße Fllake Sector und in einer Entfernung von 4,…
$11,799
pro Monat
Produktion 800 m² in Durrës, Albanien
Produktion 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Das Lager befindet sich in Pjeze, auf der Seite der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesam…
$2,950
pro Monat
