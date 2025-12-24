Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Durrës
  4. Langfristige Vermietung
  5. Produktion

Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Durrës, Albanien

4 immobilienobjekte total found
Produktion 825 m² in Durrës, Albanien
Produktion 825 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 825 m²
Stockwerk 2/2
Lager / Industrieanlage zur Miete mit einer Gesamtfläche von 825 m2, befindet sich im Bereic…
$1,765
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Produktion 225 m² in Durrës, Albanien
Produktion 225 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Der Barbershop befindet sich hinter dem Stadion in Durres. Das Anwesen verfügt über eine Inn…
$708
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Produktion 120 m² in Durrës, Albanien
Produktion 120 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich im Erdgeschoss, neben der Hauptstraße in Shkozet, nur 500 m von der …
$412
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Produktion 800 m² in Durrës, Albanien
Produktion 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Das Lager befindet sich in Pjeze, auf der Seite der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesam…
$2,950
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
