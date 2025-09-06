Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Lager in Nord-Albanien, Albanien

Durrës
11
11 immobilienobjekte total found
Lager 16 m² in Durrës, Albanien
Lager 16 m²
Durrës, Albanien
Fläche 16 m²
Die Garage befindet sich im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes in Durres Beach. Es hat eine Fl…
$117
pro Monat
Lager 150 m² in Durrës, Albanien
Lager 150 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Das Lager befindet sich in Flake, auf der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfläche vo…
$702
pro Monat
Lager 26 m² in Durrës, Albanien
Lager 26 m²
Durrës, Albanien
Fläche 26 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 40 m² in Durrës, Albanien
Lager 40 m²
Durrës, Albanien
Fläche 40 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 1 500 m² in Durrës, Albanien
Lager 1 500 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich in Spitalle, etwa 200 m von der "Aleksander Moisiu" Universität entf…
$5,247
pro Monat
Lager 900 m² in Durrës, Albanien
Lager 900 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Stockwerk 1/2
Zu vermieten ist ein 900m2 Lager oder Schuppen im Bereich Shkozet in der Nähe der Kolaudimit…
$1,755
pro Monat
Lager 60 m² in Durrës, Albanien
Lager 60 m²
Durrës, Albanien
Fläche 60 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 73 m² in Durrës, Albanien
Lager 73 m²
Durrës, Albanien
Fläche 73 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 41 m² in Durrës, Albanien
Lager 41 m²
Durrës, Albanien
Fläche 41 m²
Stockwerk -1
Die Garage befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäudes mit einem Aufzug im Stadion in Dur…
$117
pro Monat
Lager 800 m² in Durrës, Albanien
Lager 800 m²
Durrës, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Die Scheune befindet sich in Pjeze, am Rande der Hauptstraße in Durres. Es hat eine Gesamtfl…
$2,924
pro Monat
Lager 120 m² in Durrës, Albanien
Lager 120 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Das Lager befindet sich im 0. Stock der Straße in Shkozet, nur 500m von der Autobahn Tirana …
$408
pro Monat
