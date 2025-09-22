Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Lushnje
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bashkia Lushnje, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Golem, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Golem, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 187 m²
Stockwerk 7
Luxus-Wohnung zum VerkaufGesamtfläche: 187 qm mit Terrasse (137,5 qm im Zertifikat)Wohnzimme…
$350,912
Immobilienangaben in Bashkia Lushnje, Albanien

