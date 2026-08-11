Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Lushnje
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bashkia Lushnje, Albanien

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Bashkia Lushnje, Albanien
Haus
Bashkia Lushnje, Albanien
Fläche 146 m²
Bauernhof zum Verkauf in Lushnje. Grundstück (truall) 450m2 + Privathaus 146 m2. Das Land is…
$117,940
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bashkia Lushnje, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen