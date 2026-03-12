Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langfristige Miete von Lager in Bashkia Kavaje, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Lager 16 m² in Golem, Albanien
Lager 16 m²
Golem, Albanien
Fläche 16 m²
Stockwerk -1
Die Garage eignet sich für 1 Auto, ausgestattet mit einer elektrischen Tür, mit Fernbedienun…
$116
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
