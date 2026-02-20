Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Kavaje
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langfristige Miete von Hotels in Bashkia Kavaje, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 170 m² in Golem, Albanien
Hotel 170 m²
Golem, Albanien
Zimmer 38
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/5
Das Hotel befindet sich auf einer Nebenstraße in Golem, Durres. Das Anwesen verfügt über ein…
$20,085
pro Monat
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
