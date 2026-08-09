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Restaurants und Cafes in Bashkia Kavaje, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 144 m² in Golem, Albanien
Restaurant, Café 144 m²
Golem, Albanien
Fläche 144 m²
Wir haben ein Bar Restaurant zum Verkauf in der Gegend von Mali Robit, Golemi.Informationen …
$411,199
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Restaurant, Café 288 m² in Golem, Albanien
Restaurant, Café 288 m²
Golem, Albanien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Stockwerk 1
Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss eines Komplexes in Golem, in der Nähe des Meeres…
$541,460
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