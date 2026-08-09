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Langfristige Miete von Lager in Kamza, Albanien

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Lager 9 000 m² in Kamza, Albanien
Lager 9 000 m²
Kamza, Albanien
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 5
Industrielles Umfeld für BathraZwei Industriegebäude im Gebiet von Bathori, die für Produkti…
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