Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Kamza
  4. Langfristige Vermietung
  5. Miethaus

Langfristige Miete von Mietwohnhäuser in Kamza, Albanien

Miethaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Miethaus 520 m² in Kamza, Albanien
Miethaus 520 m²
Kamza, Albanien
Fläche 520 m²
Ein geschäftsorientiertes Grundstück mit großem Bauvolumen und exzellentem Straßenzugang ist…
$4,094
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
NEXT REAL ESTATE
Sprachen
English, Polski, Italiano
Realting.com
Gehen