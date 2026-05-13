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Langfristige Miete von Konferenzräume in Kamza, Albanien

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Konferenzsaal 9 000 m² in Kamza, Albanien
Konferenzsaal 9 000 m²
Kamza, Albanien
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 5
🏭 Industrieraum zu vermieten – BathoreZwei Industriegebäude werden zur Miete in der Region B…
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