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Langfristige Miete von wohnungen in Kamza, Albanien

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Kamza, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 4/11
Es ist gemietet Wohnung im Nobis-Komplex, am See in Tiranne. Die Wohnung hat einen sehr güns…
$2,910
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Wohnung 3 zimmer in Kamza, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Kamza, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 6/7
2+1 Wohnung zur Miete bei Color Splash, im 6. Stock eines modernen Gebäudes mit Aufzug. Die …
$583
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