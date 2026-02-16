Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Elbasan Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Elbasan Municipality, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Elbasan Municipality, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Elbasan Municipality, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes mit 3 Eingängen pro Etage i…
$591
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen