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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Elbasan Municipality, Albanien

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Wohnung 3 zimmer in Gracen, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Gracen, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
🌊 EXKLUSIVE, GROSSZÜGIGE WOHNUNG IN SHËNGJIN — RIESIGE TERRASSE & MEERBLICK   🏞📍Shëngj…
$510,185
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Immobilienangaben in Elbasan Municipality, Albanien

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